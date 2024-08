Mudança do clima pode elevar inflação global de alimentos em até 3,2% ao ano

A pressão de inflação criada pela mudança climática sobre a produção de comida está se agravando, e até 2035 a crise do clima contribuirá para elevar os preços dos alimentos de 0,9% a 3,2% ao ano, conclui um novo estudo.

O trabalho, publicado por um grupo de economistas do Banco Central Europeu e da Universidade de Potsdam (Alemanha), indica também que esse fenômeno se traduzirá em uma pressão de 0,3 a 1,2 ponto percentual na inflação geral.

Leia mais em: https://sustentabilidadebrasil.com/mudanca-do-clima-pode-elevar-inflacao-global-de-alimentos-em-ate-32-ao-ano/

