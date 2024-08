Mudanças climáticas podem fazer metano sair das profundezas dos oceanos

Cientistas descobriram que, devido às mudanças climáticas, um bolsão de metano se deslocou por 40 km após se desprender de sua forma congelada nas profundezas do Oceano Atlântico. Muito mais da substância ainda pode ser liberada conforme o aquecimento climático avança.

O metano congelado, conhecido como hidrato de metano ou “gelo que pega fogo”, é vulnerável ao derretimento gerado pelas alterações climáticas, segundo mostra um novo estudo publicado ontem (6) na revista Nature Geoscience.

