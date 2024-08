Mulher desaparecida em Muniz Freire é encontrada

Jéssica Carvalho Pereira, de 30 anos, havia desaparecido na tarde da última quinta-feira (1º), em Muniz Freire, no Caparaó.

A mulher teria sido vista pela última vez na localidade de Mata do Barão, às margens da Rodovia ES-181, entre a sede do município e o distrito de Piaçu.

Segundo informações de familiares, Jéssica foi encontrada nesta sexta-feira (2), em São João, aparentemente bem. Porém, estava sem se alimentar e beber água desde o dia anterior.

Ainda de acordo com informações de familiares, a mulher dormiu na mata fechada, e não queria sair, porém, os bombeiros, com dificuldades, fecharam aos redores da mata. Assim, Jéssica teve que sair.

Após ser encontrada, muito nervosa, a mulher está bem e, foi encaminhada para Santa Casa de Misericórdia de Muniz Freire, pelo Corpo de Bombeiros.

