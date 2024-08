Vindo para Castelo, ônibus da dupla César Menotti e Fabiano sofre acidente

Na manhã deste sábado (3), o ônibus da dupla César Menotti e Fabiano, que seguia sentido Castelo, para realizar um show na 33ª Expoagro de Castelo, se envolveu em um acidente de trânsito.

Leia também: Acidente entre carro e moto deixa vítima ferida em Cachoeiro

O acidente aconteceu próximo a cidade de Rio Casca, zona da Mata Mineira, na BR-262. A real causa do acidente ainda está sendo apurada pelas autoridades.

Segundo informações preliminares, o cantor César Menotti estava dentro do ônibus no momento do acidente, Fabiano, sua dupla, não estava presente no veiculo. Após a colisão, o ônibus chegou a ficar com algumas rodas para fora da ponte, onde ocorreu o acidente.

Por conta do acidente, o show da dupla sertaneja neste sábado (3), em Castelo, será adiado.

Confira a nota oficial da dupla:

“Na manhã de hoje, 03/08, o ônibus da dupla César Menotti & Fabiano se envolveu em um acidente, próximo a cidade de Rio da Casca/MG, a causa ainda será apurada. Felizmente, todos que estavam no veículo passam bem inclusive, César Menotti que viajava junto com a equipe.

Em virtude deste acidente, o show que aconteceria hoje em Castelo/ES será adiado e a nova data divulgada em breve.

Agradecemos a compreensão e carinho de todos.

Equipe César Menotti & Fabiano”.