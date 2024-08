Mulher é resgatada de helicóptero após acidente grave em Afonso Cláudio

Uma mulher de 57 anos, foi resgatada de helicóptero após sofrer um acidente grave na manhã desta quinta-feira (1º), na ES 165, no distrito de Fazenda Guandu, em Afonso Cláudio, Região Serrana do Espírito Santo.

Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar – Notaer, o acidente aconteceu por volta das 11h. Um homem, que também estava no veículo, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O helicóptero do Notaer foi acionado e fez o resgate da mulher, que foi socorrida com ferimentos para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O estado de saúde dela não foi informado.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

