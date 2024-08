PC prende suspeitos de extorsão e recupera táxi em Itapemirim

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 9ª Delegacia Regional de Polícia de Itapemirim, prendeu em flagrante, três indivíduos, de 22, 23, 24 e 16 anos, que estariam exigindo a quantia de R$ 2 mil, para devolver um veículo GM/Corsa Sedan, utilizado como táxi. A ação aconteceu na tarde desta quarta-feira (31), no bairro Campo Acima, local onde seria entregue o dinheiro.

A equipe montou uma operação na Rodovia ES-490, no trevo da entrada para o bairro Campo Acima, realizando a abordagem do veículo, onde encontrou os quatro indivíduos. Segundo as Polícia Civil, no dia 27 de julho, a vítima, de 50 anos, contratou um motorista e entregou o veículo para que ele trabalhasse como taxista, com o acordo de que seria devolvido na manhã seguinte. Desde então, não conseguiu mais contato com o motorista.

Investigações da PC revelaram que o veículo havia sido empenhado em uma “boca de fumo”, em Marataízes, e dois indivíduos passaram a exigir o pagamento de R$ 2 mil para devolver o carro.

Os detidos foram apresentados ao plantão do Teleflagrante da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, juntamente com o material apreendido, permanecendo à disposição da Justiça.