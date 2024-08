Mulher morre e crianças ficam feridas em acidente grave em Castelo

Uma mulher morreu e duas crianças ficaram feridas após uma batida entre um carro de passeio e uma carreta caçamba, na tarde desta quarta-feira (14), na Rodovia Pedro Cola, em Castelo.

Segundo informações da Polícia Militar, o veículo Ford Ka, de cor preto, seguia sentido Castelo à Venda Nova do Imigrante, e a carreta caçamba no sentido contrário da pista, quando bateram de frente.

A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Além dela, um homem e duas crianças de 2 anos de idade, que também estavam no carro, foram socorridos com ferimentos leves pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para hospitais em Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde deles não foi informado.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo da vítima encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.