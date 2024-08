Idoso é morto após briga por causa de gado em Cachoeiro

Um idoso, de 71 anos, foi morto a tiros na manhã da última terça-feira (13), após um desentendimento com um vizinho por causa de gado na localidade de Olho D’Água, no distrito de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações da Polícia Militar, uma testemunha relatou aos militares que foi junto com a vítima até a propriedade de um indivíduo para buscar alguns bezerros que haviam fugido da fazenda e estavam naquela propriedade.

No momento em que devolvia os animais, o dono do local perguntou para a vítima se ela gostaria de vender os bezerros, porém, após a vítima negar, o suspeito sacou uma arma e disparou contra ele. O suspeito fugiu do local e a arma usada no crime foi entregue aos militares pela irmã do suspeito.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.