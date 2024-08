Mulheres denunciam ataques de motoqueiro misterioso entre Muqui e Mimoso

Pelo menos duas mulheres já denunciaram os ataques que sofreram por um motoqueiro misterioso na Rodovia Estadual Ely Junqueira, próximo à entrada do distrito de Palmital, que liga os municípios de Muqui e Mimoso do Sul.

Leia também: VÍDEO | Carro furtado em Cachoeiro é incendiado em Presidente Kennedy

Uma das vítimas, que prefere não se identificar, relatou que estava passando de moto pela rodovia no dia 22 de fevereiro deste ano quando foi atacada. “Estava passando de moto pela rodovia em Mimoso do Sul, quando fui atacada três vezes pelas costas. Os ataques sempre acontecem entre 18h e 0h. O suspeito também estava em uma moto. Acelerei e mantive a distância. Nisso, vi que ele desapareceu em seguida”, contou.

Após o susto que sofreu, a vítima procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência. “Procurei a delegacia para fazer a denúncia. Não quero que outras mulheres passam pelo o que eu passei. Mulheres nasceram para serem livres”, ressaltou.

O que diz a Polícia Civil?

A Polícia Civil informou que o caso segue sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul. “Até o momento, sete mulheres denunciaram o crime. O suspeito passa pela rodovia, agride e tenta segurar as mulheres pela mão esquerda. Ele é de estatura pequena, magro e pilota uma Honda CG Fan, de cor preta. Estamos esperando que mais vítimas venham até a delegacia para fazer as denúncias”, explicou.