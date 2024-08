Mundo observa com atenção estruturação da indústria brasileira de jogos e apostas

O mundo inteiro está prestando atenção no Brasil visando um futuro empolgante para o seu segmento de jogos online e apostas esportivas. Isso acontece por motivos já muito conhecidos, como a população brasileira superar a marca dos 200 milhões de pessoas, além de um enorme e fervoroso amor por esportes, especialmente, o futebol.

Dessa maneira, os operadores interessados em fazer história no cenário nacional devem oferecer um atendimento de qualidade, produtos identificados com o público brasileiro e que se comuniquem muito bem com a sua base.

Neste caso, a GR8 Tech está totalmente comprometida com o desenvolvimento do segmento brasileiro e busca conceder aos seus clientes iGaming soluções personalizáveis e que atendam as demandas e metas dos parceiros. Afinal, a GR8 tem a intenção de auxiliar os seus clientes a seguir avançando nos mais diferentes processos e mercados.

As tendências para a indústria brasileira

O mercado nacional atravessa um período de intensas transformações e afirmações, recebendo cada vez mais empresas interessadas. Essa é uma prova de que o segmento encarou de forma positiva os avanços recentes, indicando que há operadores sérios que desejam funcionar cumprindo com a legislação específica. “É a melhor forma de atender às necessidades pessoais, sociais e econômicas da atividade”, declarou o secretário de prêmios e apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena.

Além disso, Dudena afirmou que o segmento já compreendeu que existe somente uma maneira de seguir no Brasil, respeitando as normas e as pessoas. A lista de normas contempla métodos de combate à lavagem de dinheiro, incentivar práticas responsáveis, meios de pagamentos confiáveis e mecanismos de proteção aos jogadores.

Vale salientar que o Brasil já se apresenta como um dos poucos lugares do mundo a criar um sistema que vai colher dados sobre as atividades. Esse banco de dados permitirá um monitoramento amplo, desde o perfil dos jogadores, o crescimento do fluxo de recursos apostadores, pagamentos dos prêmios, entre outros.