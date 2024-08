Muniz Freire: final do Campeonato Regional de Futebol atrai multidão

No último domingo (25), aconteceu a grande final do Campeonato Regional de Futebol de Muniz Freire, que carinhosamente, é chamado de Maçãozão.

Leia também: Copa Sesport: veja como estão os times do Sul do ES na competição

A final do campeonato ficou marcado por uma festa inesquecível do lado de fora, reunindo uma multidão de pessoas, em uma tarde emocionante, onde o Grêmio de Piaçú venceu a equipe de Córrego Rico, por 1 a 0, com gol de cabeça de Washington, aos 26 minutos do segundo tempo, se sagrando campeão da segunda divisão.

Já na primeira divisão, a final também foi realizada entre as mesmas duas equipes, com Grêmio levando a melhor novamente. Após um 0 a 0 no tempo normal, o Grêmio de Piaçú venceu a disputa de pênaltis, por 5 a 3.

Foto: Divulgação

Campeonato Regional de Futebol de Muniz Freire

O Campeonato Regional de Futebol de Muniz Freire é um patrimônio esportivo da cidade, que já acumula 34 anos movimentando as comunidades rurais de Muniz Freire. O evento é realizado com apoio da família Mação e, neste ano, contou com 16 equipes, divididas entre primeira e segunda divisão.

Além do esporte em si, a competição promove lazer e alegria para toda região, pensando sempre no futuro e na expansão do projeto. Eduardo Mação, organizador do campeonato, anunciou que no próximo ano, o evento terá a inclusão do “Maçãozão Feminino”, um projeto que visa valorizar o futebol feminino em Muniz Freire.

Assim, o campeonato segue crescendo ano após ano, atraindo jogadores de diversos municípios e ganhando cobertura de rádios regionais.