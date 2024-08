Narcisa relata nado em alto mar, esqui com Jack Nicholson e assalto em Paris

A socialite Narcisa Tamborindeguy contou histórias inusitadas de sua vida nesta terça-feira (13). Ela foi a convidada do Conversa com Bial, programa apresentado por Pedro Bial, e relembrou uma ocasião em que ficou pendurada em um helicóptero e teve de nadar do mar até a areia, outra em que esquiou com Jack Nicholson e também quando foi assaltada em Paris com Glória Maria.

Narcisa contou sobre o período em que morou no Copacabana Palace, época em que, segundo ela, “aprontava de tudo e mais um pouco”. A socialite disse ter conhecido um salva-vidas no hotel que a levava para nadar em alto mar e narrou a ocasião em que ficou pendurada em um helicóptero.

Antes do ocorrido, ela fazia um alongamento no esqui de pouso. “Me pegaram, fora do helicóptero, me desceram no mar e eu voltei para a areia, nadando. … Eu sou cascuda. Eu só estou viva por um acaso, já era para eu ter morrido há muito tempo”, disse.

A socialite também narrou o período em que foi expulsa de uma escola de “boas maneiras” na Suíça. “Eu fui expulsa porque eu já estava louca para ser. … Fui embora para outro chalé de uma outra amiga que me convidou e aperfeiçoei o meu esqui. Esquiava com Jack Nicholson. Ele esquiava super bem. … Ele é doidaço, maravilhoso”, afirmou.

Narcisa relembrou uma amizade especial: com a jornalista Glória Maria, que morreu no ano passado. “Ela me ajudou muito, foi muito boa para mim. Muito amiga, viajamos o mundo inteiro”, comentou.

Ela disse que foi assaltada com Glória durante uma viagem a Paris. As duas também chegaram a ir no Consulado da capital francesa para pedir para “diminuir” a idade no passaporte em 10 anos.

Estadao Conteudo