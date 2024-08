Noiva faz casamento sem chamar parentes, e áudios de revolta viralizam

Viralizou! O casamento “intimista” de Lara Cristina, 29 anos, gerou polêmica entre seus familiares após ela ter deixado alguns parentes de fora da lista de convidados. No dia seguinte à cerimônia, áudios chegaram até a noiva, mostrando a revolta dos parentes pela falta do convite.

“Foi decepção, casar e não convidar ninguém da família”, disse um dos familiares.

Outro parente desabafou: “Casamento dos mais bonitos, monte de gente, chamou ninguém da família. Maior festança, nem comentou para ninguém, Ave Maria”.

A cerimônia ocorreu no último sábado (10) e reuniu menos de 50 pessoas. Segundo a noiva, a escolha dos convidados foi baseada na proximidade com o casal.

“Optamos por chamar aqueles que estão sempre conosco, que conhecem a nossa história. Não chamei muitos amigos que gosto, mas que não estão tão próximos. Não foi algo apenas em relação à família. Chamei só os parentes que se fazem presentes”, explicou Lara Cristina ao portal G1.

A jovem mencionou que convidou os pais, o irmão, a avó, tias e outros familiares próximos. No TikTok, o vídeo mostrando a reação dos parentes viralizou e já ultrapassa a marca de 2 milhões de visualizações.

