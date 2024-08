Neve no Caparaó? Baixa temperatura muda visual da região; confira o vídeo

Na manhã desta quarta-feira (14), os termômetros no Parque Nacional do Caparaó, em Dores do Rio Preto, chegaram a marcar 1 °C.

Segundo informado pela empresária Cecília Nakao, da cafeteria e confeitaria Villa Januária, por volta das 7 horas da manhã, houve registro de geada no Acampamento da Macieira.

Conforme o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper, no Sul do Estado, a previsão nesta quarta-feira para as áreas mais altas era de mínima de 8 °C e máxima de 30 °C, porém, os termômetros registraram bem abaixo do esperado.

Veja o vídeo:

O vídeo mostra o registro de geada realizado na manhã desta quarta-feira (14), pela empresária Cecília Nakao, Acampamento da Macieira, no Parque Nacional do Caparaó.