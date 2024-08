“Nossa esperança está em Deus”, diz irmã do jovem desaparecido no Sul

Quatro meses após o registro do desaparecimento de Moisés Salmão de Oliveira Campos, de 34 anos, que residia no Bairro Boa Vista, na cidade de Apiacá, no Caparaó, familiares e amigos continuam à procura do jovem.

Segundo a irmã do desaparecido, Gabriela de Oliveira Campos, Moisés de Oliveira sofre de esquizofrenia e desapareceu na noite da segunda-feira (25), um dia após a grande enchente que devastou o centro da cidade de Apiacá, no mês de março.

A família, na ocasião, registrou um Boletim Unificado. Na época do desaparecimento, bombeiros militares, policiais militares e civis realizaram buscas pelo jovem, mas sem nenhum sucesso.

Não sabemos o que fazer

Gabriela diz que, apesar de a situação ser triste, eles não perdem a esperança. “Muito triste esta situação, pois não sabemos mais o que fazer, o que pensar diante de tudo isso. Minha mãe está muito abalada. Quem nos dá forças e esperança é Deus. Nossa esperança está em Deus”, frisa a irmã.

Quem tiver informações que levem ao paradeiro de Moisés de Oliveira, pode entrar em contato pelo telefone: (22) 98834-7172.

O que diz a Polícia Civil?

Segundo nota da Polícia Civil, as investigações e as diligências da Delegacia de Polícia (DP) de Apiacá estão em andamento, porém até o momento ele não foi localizado.

Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. Também é possível passar informações diretamente à equipe de investigação da delegacia, pelo telefone (27) 3137-9065, ou indo pessoalmente à unidade.