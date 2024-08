Novos filmes chegam aos cinemas de Cachoeiro de Itapemirim; confira

Os cinemas de Cachoeiro de Itapemirim recebem dois grandes lançamentos nesta semana: Armadilha, de M. Night Shyamalan, e Alien: Romulus, novo capítulo da icônica franquia Alien. Com esses títulos, o público terá opções de suspense e ficção científica para todos os gostos.

Armadilha é mais um suspense intrigante do renomado diretor M. Night Shyamalan, conhecido por seus finais surpreendentes. O filme promete envolver o espectador em uma trama repleta de mistério e tensão, características marcantes das obras de diretor.

Já Alien: Romulus leva os fãs de volta ao universo assustador criado por Ridley Scott. Este novo capítulo da série Alien promete uma experiência intensa, combinando terror e ficção científica, com elementos que remetem ao clássico Alien: O Oitavo Passageiro.

