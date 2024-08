O protagonismo feminino na gestão das propriedades rurais

Acessar conhecimentos e desenvolver novas habilidades na condução das suas propriedades: essa é a proposta que une 25 mulheres, cooperadas e familiares de cooperados da Cooabriel. Divididas em grupos, elas integram duas turmas do Programa Mulheres em Campo.

A iniciativa está sendo promovida através de parceria entre a Cooabriel e o SENAR/ES e acontece no auditório da Escola Coopesg, em São Gabriel da Palha/ES. O Programa Mulheres em Campo foi criado pelo Senar com o objetivo de despertar nas mulheres participantes, o interesse pela gestão, ampliando assim o protagonismo feminino na administração das propriedades rurais.

