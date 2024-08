O que são criptomoedas e quais as suas vantagens

Já ouviu falar em criptomoedas, mas parece um conceito complicado? Nada tema que este artigo explica tudo de forma simples sendo um conteúdo muito acessível a todos. De forma muito simplista, as criptomoedas são um método de pagamento digital que não precisa de bancos para fazer transações. Elas existem apenas numa wallet, ou carteira digital, e todas essas transações são registadas numa blockchain que nada mais é que um sistema de código que torna todas estas transações indeletáveis.

Sabia que a primeira transação foi feita para comprar duas pizas por 10 mil bitcoins e hoje este meio de pagamento é utilizado por milhões de pessoas em todo o mundo, inclusive no Brasil havendo milhares de transações de btc to brl, ou seja de bitcoin para real brasileiro? Agora que já sabe o que são criptomoedas, vamos às principais de vantagens na sua utilização?

Quais são as vantagens da criptomoeda?

A criptomoeda, onde o bitcoin se destaca, ganhou popularidade entre os investidores em todo o mundo. Sabia que só até ao final de 2023 estima-se que existam mais de 420 milhões de usuários globais de bitcoin, sendo que, 26 milhões só no Brasil e é fácil de perceber o porquê. Ao usar a criptomoeda, fica fácil transferir dinheiro sem a necessidade de recorrer a qualquer banco. Parece interessante? Descubra agora as principais vantagens:

Proteção contra inflação

Devido à inflação, o valor de muitas moedas diminui. Muitas pessoas veem a criptomoeda como uma proteção contra a inflação. O Bitcoin tem um limite máximo para o número total de moedas que serão cunhadas. Por exemplo, à medida que o crescimento da oferta monetária ultrapassa o crescimento da oferta de Bitcoin, o preço do Bitcoin aumentará. Muitas outras criptomoedas usam o mesmo mecanismo para limitar a oferta e também podem atuar como salvaguarda contra a inflação.

Velocidade transacional

Se você deseja transferir dinheiro para seus entes queridos, por exemplo, nos Estados Unidos, existem algumas maneiras de transferir ativos ou fundos de uma conta para outra muito rapidamente. As transações de criptomoeda são feitas em questão de minutos e isso atrai muitos utilizadores. Nas instituições financeiras dos EUA, a maioria das transações é liquidada em três a cinco dias e as transferências bancárias demoram pelo menos 24 horas.

Transações econômicas

As criptomoedas facilitam a transferência global de fundos com custos transacionais mínimos ou inexistentes, eliminando a necessidade de intermediários como a VISA para confirmar as transações.

Descentralização

As criptomoedas são o retrato de um novo modelo de descentralização do dinheiro. Eles também ajudam a combater o monopólio de uma moeda e a libertar o dinheiro do controle das entidades bancárias. Nenhuma organização governamental pode definir o valor da moeda ou do fluxo, e isso os entusiastas da criptografia acham que torna as criptomoedas seguras e protegidas.

Diversidade

Os investimentos em criptomoeda podem gerar lucros. O mercado se expandiu imensamente na última década. Existe um histórico limitado da atividade de preços dos mercados de criptomoedas, até agora eles parecem não estar relacionados com outros mercados, como ações ou títulos. Isso torna as criptomoedas uma excelente fonte de diversificação de portfólio. Se você combinar ativos com menos correlação de preços, poderá obter retornos mais estáveis. No entanto, a criptomoeda é normalmente muito volátil e, no final, pode aumentar a volatilidade do seu portfólio se a sua alocação de ativos for pesada em criptomoeda.

Acessibilidade

Os investidores só precisam de um computador ou smartphone com conexão à internet para usar a criptomoeda. É muito mais rápido e fácil em comparação com instituições financeiras antigas. Ele também permite que indivíduos façam transações pela Internet ou enviem fundos para alguém sem esforço.

Seguro e protegido

É difícil encontrar algo mais seguro que a criptomoeda. Para acessar à sua wallet, só vai precisar da sua chave de acesso, e no caso de alguém tentar entrar na sua wallet, você receberá imensos alertas para sinalizar que algo está errado. Além disso, as transações são protegidas por criptografia avançada, tornando extremamente difícil a sua interceptação ou alteração.

Transparente

Devido à natureza descentralizada e imutável dos blockchains, a transparência nas transações é uma característica fundamental deste sistema. Utilizando ferramentas como os blockchain explorers, é possível acompanhar e visualizar todas as transferências de dinheiro em tempo real, proporcionando uma abertura que os sistemas centralizados não oferecem. Esses exploradores permitem que qualquer pessoa verifique as transações, endereços e saldos diretamente na blockchain, garantindo um nível de visibilidade contínua e pública.

As criptomoedas estão transformando o panorama financeiro global, oferecendo uma alternativa inovadora e segura às transações tradicionais, com inúmeras vantagens que prometem revolucionar a forma como lidamos com o dinheiro. Com suas inúmeras vantagens, como proteção contra a inflação, transações rápidas e econômicas, descentralização, diversidade de investimento, acessibilidade e transparência, as criptomoedas prometem transformar a forma como lidamos com o dinheiro, oferecendo uma alternativa inovadora às transações financeiras tradicionais.