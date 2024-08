O que você mudaria na Prainha? Concurso vai premiar as melhores ideias

O que você mudaria no Parque da Prainha, em Vila Velha? Como deixar o espaço mais democrático, arborizado, “dialogando” com o mar, a floresta, as casas históricas, o Batalhão do Exército e a piscicultura? É certo que a região passou por uma reforma recente, mas tratando-se de um espaço tão emblemático, boas ideias são sempre bem-vindas. É pensando nisso que o Instituto de Arquitetos do Brasil, departamento Espírito Santo (IAB-ES) lança a segunda edição do concurso “Reimagina”.

É um convite para que estudantes de arquitetura e urbanismo e recém-formados apresentem projetos de intervenção na região da Prainha. A ideia é uma parceria com o Festival Movimento Cidade, maior festival de artes integradas do Estado, que neste ano acontecerá nos dias 16 a 18 de agosto, justamente na Prainha. A parceria começou no último ano, quando o Festival aconteceu no Centro Cultural Carmélia, em Vitória. Naquela ocasião, o “Reimagina” propôs mudanças no combalido Carmélia – e agora, com a ida do evento para Vila Velha, o concurso “atravessou a Terceira Ponte” junto.

Para participar, é de graça. Os interessados em competir podem se cadastrar pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF3gj65WYECYR6o8gPm4Re6__I-QNbBjEXupG6WwQz5ovzTQ/viewform até o dia 9 de agosto.

No dia 10 de agosto serão realizadas visitas guiadas até a Prainha, onde os participantes terão o apoio da comunidade para entender as necessidades do local. Representantes comunitários estarão à disposição para dialogar sobre o que eles buscam no espaço. Através dessas visitas técnicas na região, os participantes receberam orientações de arquitetos capixabas renomados em diversas áreas, incluindo Patrimônio Histórico, Urbanismo, Projetos Corporativos e Interiores, Representação Gráfica, Paisagismo, e Projetos Institucionais e Culturais.

Os participantes poderão entregar os seus projetos até o dia 11 de agosto. Por se tratar de uma entrega de projeto de arquitetura, é necessário que o inscrito seja estudante ou profissional recém formado em Arquitetura e Urbanismo. Mas a visita guiada é aberta para público geral. Os projetos podem ser feitos de forma individual, mas também podem ser elaborados em equipe de até três integrantes. Os projetos precisam ser enviados para o email secretaria@iab-es.org.br.

Reimagina

Segundo a diretoria do IAB/ES, o Reimagina é feito com o objetivo de despertar as possibilidades pensadas pela população acerca da utilização de edificações e espaços públicos, assim enfrentando o desafio do abandono nas regiões centrais das grandes cidades brasileiras. “O Reimagina é uma forma de ressaltar a importância de locais culturais em áreas públicas, contribuindo assim para a moldagem do futuro por meio da arquitetura”, diz o instituto, por nota.

Serão escolhidos três projetos finalistas e mais três que receberão menção honrosa. O resultado será debatido e avaliado por seis especialistas convidados pelo IAB/ES. O resultado dos ganhadores será divulgado no dia 15 de agosto e os trabalhos da maratona ficarão expostos durante todo o Festival MC. Os três primeiros colocados receberão uma premiação em dinheiro.

SERVIÇO

Evento: Reimagina

Data: 10 a 18 de agosto.

Local: Prainha, Vila Velha.

Inscrições: gratuitas e até 9 de agosto.

Para mais informações: iab-es.org.br