Obras do hospital do câncer avançam no Sul do Estado

A construção de um hospital de referência para o tratamento do câncer em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, é uma prioridade no mandato do deputado federal Evair de Melo. Com a obra em andamento, o parlamentar tem sido incansável na busca por recursos e na pressão para que o projeto seja concluído com a urgência que a população capixaba necessita.

Graças às articulações do deputado, foram destinados R$ 35 milhões ao Fundo Estadual de Saúde (FES) para viabilizar o hospital, que será essencial para atender pacientes oncológicos de toda a região. Em 2019, o deputado federal, na condição de vice-líder do governo Bolsonaro, foi protagonista ao garantir R$ 25 milhões, já pagos à Secretaria de Saúde, para o início das obras. No entanto, a continuidade do projeto depende da liberação do restante dos recursos, algo que o parlamentar tem cobrado com veemência.

Nova emenda de R$ 10 milhões

Em 2024, uma nova emenda de R$ 10 milhões foi empenhada, aguardando pagamento para complementar os recursos necessários. Com o projeto avaliado em cerca de R$ 100 milhões, a construção do hospital também conta com contrapartidas do governo do Estado e do Hospital Evangélico de Cachoeiro, onde a nova unidade será instalada.

O deputado tem enfatizado que cada dia de atraso significa mais tempo de espera para pacientes que necessitam de tratamento urgente. “Este hospital é um marco na nossa luta pela saúde pública. Cada tijolo colocado é um passo para garantir que todos os capixabas tenham acesso a um tratamento de ponta, perto de casa”, destacou Evair de Melo.

Ampliação da capacidade de tratamento

Desde a ordem de serviço em março de 2023, que marcou o início da terraplanagem, o parlamentar tem monitorado de perto o andamento das obras e pressionado para que os recursos sejam liberados e o projeto executado rapidamente. Ele reitera a importância do hospital para a região, que ampliará a capacidade de tratamento oncológico no Estado e oferecerá atendimento especializado.

“Acelerar o andamento do Hospital do Câncer é crucial para proporcionar um atendimento de qualidade aos pacientes. Não podemos permitir que o tempo de espera se prolongue para quem já enfrenta uma batalha tão difícil. Estou comprometido em garantir que este centro de excelência esteja disponível o mais breve possível para todos os capixabas”, concluiu.

A comunidade capixaba acompanha ansiosamente o progresso do projeto, que promete ser um divisor de águas na saúde pública do Espírito Santo. Evair de Melo permanece dedicado a fiscalizar e garantir a continuidade das obras, com o objetivo de concluir o hospital e oferecer atendimento de excelência aos pacientes com câncer na região.