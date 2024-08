Casagrande acompanha retomada de operações em complexo industrial

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), participa, nesta sexta-feira (23), de uma série de atividades no município de Anchieta, no Sul do Estado.

O chefe do Poder Executivo capixaba cumprirá agenda na celebração dos 49 anos da Samarco, onde também participará da retomada gradual das operações da empresa no complexo industrial, em UBU.