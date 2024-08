Oficina que presta serviço à Prefeitura de Iúna é alvo de busca e apreensão

A Polícia Civil em conjunto com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio da 2ª Vara da Comarca de Iúna, realizou na manhã da última quinta-feira (15), uma operação para cumprimento de um busca e apreensão em uma oficina mecânica de veículos pesados, que presta serviço para a Prefeitura de Iúna, na região do Caparaó.

A ação investiga desvio de verba pública, por meio de possíveis manutenções fraudulentas nos veículos da frota municipal. Foram apreendidos 11 veículos de grande porte que estavam em manutenção na oficina, sendo sete caminhões, duas patrol e duas retroescavadeiras, pertencentes ao município. Também foi realizada a quebra de sigilo de dados bancários, fiscais, telefônicos e telemáticos do proprietário.

Leia também: Exame revela que ossada é de idoso desaparecido em Cachoeiro

O Ministério Público, após averiguação de possíveis indícios de fraude por parte do proprietário da oficina em contrato de manutenção e fornecimento de peças junto à Prefeitura de Iúna, solicitou à Justiça o mandado de busca e apreensão. A investigação corre em sigilo.

O que diz a Prefeitura?

Por meio de nota, a Prefeitura de Iúna informou que não é parte da ação e não há servidores

“A prefeitura de Iúna não é parte da ação e não há servidores públicos envolvidos ou citados. A Prefeitura recebeu essas denúncias em abril, o controle interno apurou os fatos e o prefeito iniciou uma sindicância. Estávamos estudando a melhor maneira de contratar uma perícia, quando fomos surpreendidos pela ação do Ministério Público. A ação determinou que os veículos públicos presentes no pátio da oficina e os veículos citados pelo denunciante fossem lacrados para aguardar a perícia da Polícia Civil”, diz a nota.