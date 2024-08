Os caminhos para fortalecer setor agropecuário de Mimoso do Sul

Desafios e oportunidades para o setor agropecuário do município de Mimoso do Sul, no sul do Espírito Santo, estarão em pauta no I Encontro do Agro Mimosense, na próxima sexta-feira (16). O principal objetivo do evento é apontar caminhos para fortalecer as atividades agrícolas locais, após as fortes chuvas que, há quatro meses, devastaram a cidade e geraram grandes prejuízos também nas áreas rurais.

“Mimoso está se reerguendo e esse encontro vem para contribuir com o processo de recuperação da produção rural”, destaca Wescley Henrique Marion, coordenador do escritório do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) no município e um dos organizadores do evento.

