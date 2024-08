PcD: conheça os benefícios na compra e venda de veículos em Cachoeiro

Adquirir ou vender um veículo sendo uma Pessoa com Deficiência (PcD) pode envolver uma série de dúvidas e benefícios fiscais que, se bem compreendidos, facilitam bastante o processo. Para esclarecer os principais pontos, conversamos com a contadora Vânia Sueli Lima Santos, especialista no assunto e proprietária da empresa “SOS Isenta”, em Cachoeiro de Itapemirim.

As Vantagens Fiscais:

Isenção de Impostos: Um dos maiores atrativos para PcDs é a isenção de impostos como IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), o que pode representar uma economia de até 30% no valor do veículo.

Principais Dúvidas:

Quem tem direito? “É fundamental ter um laudo médico que comprove a deficiência e que ela impeça ou dificulte a condução de um veículo convencional”, explica Vânia. As condições podem variar desde deficiências físicas, visuais, auditivas até algumas doenças crônicas.

“É fundamental ter um laudo médico que comprove a deficiência e que ela impeça ou dificulte a condução de um veículo convencional”, explica Vânia. As condições podem variar desde deficiências físicas, visuais, auditivas até algumas doenças crônicas. Quais veículos se enquadram? A isenção geralmente se aplica a carros de passeio. O valor máximo do veículo para obter a isenção pode variar de acordo com a legislação vigente.

A isenção geralmente se aplica a carros de passeio. O valor máximo do veículo para obter a isenção pode variar de acordo com a legislação vigente. Como solicitar os benefícios? “O processo envolve a obtenção do laudo médico, abertura de processo na receita federal e estadual e solicitação da isenção junto aos órgãos estaduais, no caso do ICMS e IPVA”, detalha a contadora.

“O processo envolve a obtenção do laudo médico, abertura de processo na receita federal e estadual e solicitação da isenção junto aos órgãos estaduais, no caso do ICMS e IPVA”, detalha a contadora. E na hora de vender? Existem algumas regras, como o tempo mínimo de posse do veículo para evitar o pagamento dos impostos que foram isentos. “É importante se informar sobre essas condições antes da venda”, alerta Vânia.

A Importância da Assessoria Especializada:

“Lidar com a burocracia e entender as particularidades de cada caso pode ser desafiador. Por isso, contar com o apoio de um profissional especializado, pode fazer toda a diferença, garantindo que o processo seja mais tranquilo e seguro”, finaliza Vânia Sueli.

Lembre-se: Este conteúdo tem caráter informativo. Para esclarecer dúvidas específicas sobre seu caso, procure sempre um profissional qualificado.

