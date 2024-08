Pesquisa avalia novas variedades de acerola para plantio no ES

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) está conduzindo um estudo com 12 genótipos de aceroleira, oriundos de parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Semiárido). A pesquisa é realizada na Fazenda Experimental Bananal do Norte, no município de Cachoeiro de Itapemirim, região sul do Espírito Santo.

Plantas desses genótipos formam o Banco Ativo de Germoplasma (BAG) instalado em 2023, no qual estão sendo avaliados o crescimento delas, a incidência de pragas e doenças, a produção (kg/planta) e o peso médio dos frutos (g/fruto). Também é avaliada a qualidade dos frutos, por meio da determinação das concentrações de sólidos solúveis totais (SST), acidez total titulável (ATT) e relação SST/ATT, assim como a concentração de vitamina C.

