Peter Costa é oficializado como candidato a prefeito de Mimoso do Sul

Peter Costa (Republicanos) foi escolhido pela sigla como candidato à reeleição para prefeito de Mimoso do Sul, durante a Convenção Partidária realizada na noite desta quinta-feira (1º), em Mimoso do Sul. O evento contou com casa cheia, reunindo centenas de apoiadores e lideranças de todo Espírito Santo. Durante o evento, Peter reforçou sua disposição de continuar o trabalho que vem desenvolvendo desde 2020, quando se tornou o prefeito mais jovem do Estado.

A convenção contou com a presença de lideranças dos partidos PP, PSB, Republicanos e MDB, que reafirmaram seu apoio à candidatura de Peter Costa.

Dentre as autoridades presentes, estavam o deputado federal Da Vitória, o deputado estadual Hudson Leal, o deputado estadual Dary Pagung, o deputado estadual e presidente do Republicanos, Erick Musso, além do vice-governador Ricardo Ferraço e o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, que enviaram suas mensagens por vídeo.

Em seu discurso, Peter optou por não abordar as recentes tragédias que abalaram o município, preferindo focar em prestar contas de seu mandato e enaltecer os feitos alcançados em sua gestão. Ele destacou a reforma de todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, a entrega de material didático e o pagamento de ticket aos servidores como algumas das realizações mais marcantes de sua administração.

“Quando estamos comprometidos com um propósito com Deus, podem falar mal, tentar nos depreciar, como fazem pelas ruas, mas o trabalho pelo povo de Mimoso não pode parar. Agradeço a todos pelo apoio, pelo carinho, por me motivarem e não me deixarem desistir de tornar Mimoso do Sul um lugar ainda melhor.”

Peter também agradeceu o carinho que recebeu na cidade ao longo dos últimos anos, mencionando, ainda, o apoio de 100% da Câmara Municipal, com os 11 vereadores ao seu lado. Costa expressou sua gratidão ao vice-prefeito Paulinho (PSB), reafirmando a parceria que formaram ao longo do mandato e a prontidão de ambos para continuar trabalhando pelo progresso de Mimoso do Sul.