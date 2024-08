Pista é liberada após acidente grave na BR-262, na Região Serrana

A pista no km 42 da BR-262 foi totalmente liberada após um acidente grave envolvendo um caminhão baú e um carro de passeio na manhã desta terça-feira (20), em Marechal Floriano, Região Serrana do Espírito Santo.

Em uma publicação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Twitter/X, o orgão informou que a pista foi liberada por volta das 9h39.

Uma pessoa ficou ferida e está sob os cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O estado de saúde dela não foi informado.

