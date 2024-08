Plantas levarão milhões de anos para se recuperarem do aquecimento global

Os cientistas procuram frequentemente respostas para os desafios mais prementes da humanidade na natureza. Assim, quando se trata do aquecimento global, a história geológica oferece uma perspectiva única e de longo prazo. afetando desde plantas até gerações humanas futuras.

A história geológica da Terra é marcada por períodos de erupções vulcânicas catastróficas que libertaram grandes quantidades de carbono na atmosfera e nos oceanos. O aumento do carbono desencadeou um rápido aquecimento climático que resultou em extinções em massa em terra e nos ecossistemas marinhos. Estes períodos de vulcanismo também podem ter perturbado os sistemas de regulação do carbono-clima durante milhões de anos.

Leia mais em: https://sustentabilidadebrasil.com/plantas-levarao-milhoes-de-anos-para-se-recuperarem-do-aquecimento-global/

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.