PM apreende arma e munições após denúncias anônimas em Atílio Vivacqua

Após denúncias anônimas de que em uma residência, na cidade de Atílio Vivacqua, estaria ocorrendo um intenso tráfico de entorpecentes, uma guarnição da polícia militar foi até o local.

Diante dos fatos, foi realizada uma patrulha a pé, onde foi possível constatar a veracidade dos fatos reportados em denúncias.

Na abordagem, foram apreendidos uma espingarda modificada para calibre 22; duas munições calibre 32; 14 buchas de substância análoga à maconha, totalizando 25g; R$ 530,00 em dinheiro e um aparelho celular.

Os materiais e conduzidos foram encaminhados para a 7° regional de polícia civil de Cachoeiro de Itapemirim.

