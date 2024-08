Polícia apreende arma e mais de 16 kg de maconha no ES

Militares do pelotão de Operações de Choque do Batalhão de Missões Especiais (BME) apreenderam maconha, munições e uma arma na manhã desta terça-feira (27), no bairro Gurigiga, em Vitória.

Leia também: Bateu o carro, e agora? Veja como proceder após acidente de trânsito

Segundo a Polícia Militar, os durante o policiamento, a equipe se deparou com seis indivíduos portando mochilas e rádio comunicadores, ao se aproximarem da escadaria Pedro Lima do Rosário. Após notarem a chegada dos militares, os suspeitos fugiram, sendo que um, que segurava a cintura, aparentando portar uma arma de fogo, seguiu em direção à parte alta da escadaria.

Imediatamente, os policiais realizaram buscas a pé na intenção de realizar a abordagem, porém nenhum indivíduo foi detido. Em uma edificação aberta, os policiais apreenderam 16,152 quilos de maconha, 86 comprimidos coloridos de ecstasy, um porta carregador duplo, dois celulares, duas balanças de precisão, cinco litros de lança perfume, uma pistola calibre 9mm, 40 munições e dois carregadores com 15 munições cada.