Polícia do ES participa de ação para identificar pessoas desaparecidas

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e a Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, estão participando da mobilização nacional de identificação de pessoas desaparecidas.

Leia também: Homem é condenado a mais de 40 anos de prisão por matar a esposa no ES

Segundo a PCES, na primeira etapa, serão coletadas DNA de familiares de pessoas que estão desaparecidas. O objetivo da ação é ampliar o banco de dados genéticos nacional para auxiliar na identificação de pessoas desaparecidas e colaborar com a resolução dos casos.

Outros detalhes sobre a mobilização serão repassados em coletiva de imprensa realizada na manhã desta segunda-feira (26).