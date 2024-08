Polícia encontra roupas de taxista desaparecido em Alegre

Foram encontradas no distrito de São Gabriel, zona rural de Muqui, as roupas do taxista Jamiro Alberto da Silva, de 77 anos, que desapareceu na tarde da última terça-feira (27), após realizar uma corrida de Alegre para Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo o delegado titular da Delegacia de Polícia (DP) de Alegre, Fábio Teixeira, as roupas foram encontradas na casa do foragido, que é irmão do suspeito que está preso. “Ele não confessou a prática do crime, apenas disse que estava no táxi. Aparentemente as roupas são do taxista, pois nós encontramos o boné que a vítima usava no dia do desaparecimento”, explicou.

No banheiro da casa, os policiais encontraram shorts, camisas e uma toalha de banho que estavam jogadas no chão. Além das roupas, foram achadas luvas de plástico e roupas dos suspeitos. O segundo suspeito de envolvimento no caso está foragido.

Carro do taxista foi encontrado queimado

O carro do taxista foi encontrado queimado na manhã desta quarta-feira (28), em uma estrada que liga Cachoeiro de Itapemirim à Muqui. A informação foi confirmada pela Polícia Militar do município.

Segundo a PM, os familiares do taxista registraram a ocorrência na delegacia nesta quarta-feira (28), informando que ele estava desaparecido desde às 15h da última terça-feira (27), quando saiu para fazer uma corrida de Alegre para Cachoeiro de Itapemirim.

Imagens captadas por uma câmera de segurança do comércio da região central de Alegre mostra o momento em que o taxista pega um casal e duas crianças para uma corrida por volta das 15h. Essa foi a última vez que ele foi visto.