Suspeito de envolvimento no desaparecimento de taxista em Alegre é preso

Um homem foi preso suspeito de envolvimento no desaparecimento do taxista Jamiro Alberto da Silva, de 77 anos, que desapareceu na tarde da última terça-feira (27), após realizar uma corrida de Alegre para Cachoeiro.

Segundo informações da Delegacia de Polícia (DP) de Alegre, um dos suspeitos, que aparece na imagem registrada por uma câmera de videomonitoramento, foi preso na última quarta-feira (28). A mulher foi ouvida na delegacia e, em seguida, liberada. Um outro suspeito, que também é investigado, está foragido. O caso está sendo investigado pela delegacia do município.

O carro do taxista foi encontrado queimado na manhã desta quarta-feira (28), em uma estrada que liga Cachoeiro de Itapemirim à Muqui. A informação foi confirmada pela Polícia Militar do município.

Segundo a PM, os familiares do taxista registraram a ocorrência na delegacia nesta quarta-feira (28), informando que ele estava desaparecido desde às 15h da última terça-feira (27), quando saiu para fazer uma corrida de Alegre para Cachoeiro de Itapemirim.

Imagens captadas por uma câmera de segurança do comércio da região central de Alegre mostra o momento em que o taxista pega um casal e duas crianças para uma corrida por volta das 15h. Essa foi a última vez que ele foi visto.

