Polícia Militar Ambiental constata queimada ilegal na região do Caparaó

Na manhã deste sábado (24), uma equipe do 2° Pelotão da 4° Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental de Guaçuí, se deslocou até a localidade de Patrimônio da Penha, em Dores do Rio Preto, região do Caparaó, após receber a denúncia de que houve uma queimada, atingindo a zona de amortecimento do Parque Nacional do Caparaó.

No local, a equipe verificou os indícios da área atingida pelas chamas, totalizando em aproximadamente quatro hectares de vegetação, ocasionando danos às propriedades privadas, além de danos a unidades arbóreas da flora nativa do Bioma da Mata Atlântica.

Durante as diligências, não foi possível identificar o autor do fato, sendo orientado à população local denunciar via disque denúncia 181, para que as autoridades competentes identifiquem os responsáveis.

A polícia Militar Ambiental alerta sobre o uso do fogo em período proibitivo, conforme o Decreto Estadual N 1.402-R/2004. Denúncias devem ser realizadas através do Disque Denúncia 181, ou pelo sítio eletrônico disquedenuncia181.es.gov.br.

