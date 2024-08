Polícia Militar apreende armas e drogas escondidas em residência no ES

Policiais militares da Força Tática da 17ª Companhia Independente apreenderam três armas de fogo, na noite de ontem (31), no bairro 1⁰ de Maio, em Vila Velha.

Segundo a Polícia Militar, os policiais receberam informações de que suspeitos estavam usando uma residência para a vender drogas e que estariam armados.

Sendo assim, os polciciais cercaram a casa, porém, os suspeitos fugiram. No local, os policiais apreenderam uma pistola calibre .40, dois revólveres, 34 munições de diferentes calibres, dois carregadores, 18 buchas de maconha e um cinto e um coldre.

Um dos suspeitos estava armado e saiu pelos fundos atirando nos policiais, que revidaram. Ele foi baleado e socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

Além disso, um outro suspeito foi detido e conduzido ao plantão policial do município.

