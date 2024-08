Polícia prende jovem em flagrante após assalto a supermercado no ES

Policiais civis e militaresprenderam em flagrante um homem de 23 anos, que havia assaltado um supermercado no centro de Pinheiros, na manhã desta segunda-feira (26). O indivíduo entrou no estabelecimento e, simulando estar com uma arma na cintura, rendeu uma funcionária do caixa e fugiu em seguida.

A Polícia foi acionada logo após o crime e deu início às buscas pelo suspeito. Ele foi localizado e preso no bairro Santo Antônio, em Pinheiros. Com ele, foram apreendidos R$ 260,00 em espécie, roubados do caixa do supermercado, além de duas pedras de crack.

Após a prisão do suspeito, duas outras vítimas de roubo compareceram à delegacia e o reconheceram como autor de crimes ocorridos no Centro da cidade, durante o final de semana. “O suspeito utilizou o mesmo modo de agir em outros dois roubos, sempre simulando estar armado e obrigando as vítimas a entregar dinheiro e aparelhos celulares. Acreditamos que possam surgir novas vítimas”, explicou o delegado de Pinheiros, Jameson Amaral.

O indivíduo foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanecerá à disposição da Justiça. O dinheiro foi devolvido ao gerente do supermercado.