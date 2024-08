Mulher é suspeita de tentar matar homem com golpe de machado em Irupi

Uma mulher é suspeita de tentar matar o próprio companheiro a golpe de machado na madrugada do último domingo (25), na base do Samu, em Irupi.

Segundo a Polícia Militar, a vítima chegou na base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Irupi, informando que havia sido atingido por um golpe de machado na região do rosto.

Além disso, a vítima contou que a suspeita do crime seria sua companheira, que fugiu após a agressão e não foi localizada até o momento. Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para o Pronto Atendimento (PA). O estado de saúde dele não foi informado.

