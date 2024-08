Polícia prende suspeito de sequestrar idosa na Região Serrana do ES

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (13), suspeito de sequestrar e manter em cativeiro uma idosa de 68 anos em Marechal Floriano, Região Serrana do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Civil, os criminosos sequestraram a idosa no dia 22 de junho, no bairro Soído de Baixo, em Marechal Floriano, e a levaram para o cativeiro em Cariacica. Entretanto, durante o período em que esteve refém, o suspeito tentou realizar transferências via Pix utilizando o telefone da vítima e a manteve presa no cativeiro até a manhã do dia 23.

Segundo o delegado titular da Delegacia de Polícia (DP) de Marechal Floriano, Luciano Carlos, a vítima contou que passou fome e frio no cativeiro. “Ela disse que ficou em um local insalubre, sem se alimentar e sem beber água, e que havia um formigueiro próximo. Enquanto ela cochilava a noite, eles mexiam no celular dela, e no dia seguinte, acordava com picadas de formiga e mosquitos, além de muitos insetos no local”, explicou.

O suspeito responderá pelos crimes de roubo qualificado por concursos de agentes por emprego de arma de fogo e por manter a vítima em cativeiro, além de extorsão mediante sequestro.