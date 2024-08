Motorista é detido com maconha em Mimoso do Sul

Um homem, de 29 anos, foi detido com maconha dentro de um veículo na noite da última segunda-feira (12), no centro de Mimoso do Sul.

Segundo a Polícia Militar, os militares realizavam a operação “Kadron”, quando abordaram o veículo Volkswagen Santana na Rua Coronel Gervadio Monteiro, no centro do município.

Abordado, o condutor informou aos militares que era usuário de drogas e que estava com maconha e seu bolso. Nisso, os policiais fizeram busca e encontraram em seu bolso, dentro de “dechavador”, uma pequena quantidade de maconha e três pontas de cigarro de maconha.

Além disso, o abordado estava com a CNH vencida e, por isso, foi feito um Auto de Infração de Trânsito, e o veículo liberado para uma pessoa habilitada.

Sendo assim, o material foi colocado em um envelope e encaminhado para a delegacia do município.