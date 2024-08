Polícia procura suspeito com ajuda de helicópteros em Itapemirim

Policiais militares, juntamente com policiais civis e helicópteros, realizam buscas por um suspeito de tentar atropelar um policial na tarde desta sexta-feira (2), em Itaoca, município de Itapemirim.

Segundo informações repassadas pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar – Notaer, policiais militares estavam verificando um carro transitando irregularmente pelas ruas do município e quando foi abordado, o condutor tentou atropelar um policial militar. Em seguida, ele fugiu para uma região de mata.

Os policiais militares fazem buscas no solo, com o apoio do Harpia, tentando localizar o suspeito. A Polícia Militar informou que a ocorrência segue em andamento.