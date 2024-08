Policiais realizam buscas pelo taxista desaparecido em Alegre

Policiais civis se mobilizaram na manhã desta sexta-feira (30), em busca do taxista Jamiro Aberto da Silva, de 77 anos, que desapareceu na tarde da última terça-feira (27), após realizar uma corrida de Alegre para Cachoeiro de Itapemirim.

O delegado titular da Delegacia de Polícia (DP) de Alegre, Fábio Teixeira Machado, informou que no momento trabalham em busca de tentar localizar alguma coisa e o taxista. Fábio ressaltou ainda que não é possível passar mais informações no momento para não atrapalhar as investigações.

Até o momento, um suspeito se encontra preso. A identidade dele não foi divulgada pela polícia. Segundo o delegado, ele informou que estava no táxi durante o trajeto e negou a prática do crime. A mulher, que também estava no veículo, foi ouvida na delegacia e liberada. Já um outro homem, que é irmão do preso, é suspeito de envolvimento no caso e está foragido.