Policial é socorrido após ser atingido por fio de alta tensão em Mimoso

Um policial militar foi socorrido para o Hospital Apóstolo Pedro, após ser atingido por um fio de alta tensão na noite da última terça-feira (6), no bairro Serra, em Mimoso do Sul.

Segundo a Polícia Militar, o policial estava conduzido sua moto na Rua Maria Josefina de Rezende, no bairro Serra, quando um caminhão, que transportava uma retroescavadeira, agarrou em um fio de alta tensão, atingindo a vítima.

Por causa do incidente, o policial caiu com a moto e foi socorrido consciente para o Hospital Apósto Pedro, em Mimoso do Sul, onde permanece internado em observação.

Em um áudio divulgado no grupo da corporação, o policial fala sobre o acidente e agradece por estar vivo. “Senhores, tive um pequeno imprevisto. Um fio de alta tensão caiu em cima de mim. A máquina arrebentou ele, estava atrás do caminhão com uma máquina em cima. Estou no hospital internado em observação. Deus operou um milagre na minha vida hoje”, finaliza.