Homem com mandado de prisão em aberto é preso em São José do Calçado

Um homem, com mandado de prisão em aberto, foi detido por policiais militares do 3º Batalhão, na tarde da última segunda-feira (5), no distrito de Airituba, em São José do Calçado.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 16h53, os policiais realizavam o patrulhamento em Airituba, quando viram o suspeito, conhecido pelos policiais por possuir um mandado de prisão.

Durante a abordagem, os policiais não localizaram nenhum material ilícito, porém, foi confirmado o mandado de prisão. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre.