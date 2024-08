Preços da cenoura sobem mas seguem abaixo dos custos

As cotações da cenoura em Irecê (BA) subiram na última semana – a caixa de 20 kg da suja foi negociada à média de R$ 15,40, alta de 24,2% frente à do período anterior.

Segundo colaboradores do Hortifrúti/Cepea, o aumento dos preços no início da semana passada em praças concorrentes do Cerrado, sobretudo Cristalina (GO), favoreceu a procura pela cenoura baiana.

