Prefeito de Ibitirama, Ailton Vein poderá não concorrer à reeleição

O prefeito de Ibitirama, Ailton da Costa Silva (PSDB), popularmente conhecido como Ailton Vein, que havia confirmado sua pré-candidatura a reeleição ao cargo, poderá deixar a corrida eleitoral deste ano.

Segundo fontes ligadas ao prefeito, Ailton estaria doente e não mais iria concorrer ao pleito, podendo apoiar uma das outras três pré-candidaturas já lançadas. A decisão será tomada, segundo a fonte, nesta sexta-feira (2), na convenção partidária.

Procurado para comentar sobre sua possível desistência da pré-candidatura a reeleição, o prefeito se limitou a dizer que aguarda as orientações do presidente estadual de seu partido, o PSDB. Já sobre a possibilidade de abertura de uma CPI por parte da Câmara de Vereadores, que resultaria em um possível impeachment, não foi comentado pelo prefeito.

Ailton Vein foi eleito prefeito em eleição suplementar em 2022, após o prefeito da época, Paulo Lemos Barbosa, perder o mandato.

Pré-candidatos

Hoje, no município de 9.520 habitantes, concorre na majoritária o pré-candidato Reginaldo Simão de Sousa (PSB), político de quatro mandatos, sendo um de vereador, dois de vice-prefeito e um como prefeito entre os anos de 2017 a 2020.

Além disso, o empresário, produtor rural e professor de formação, Romildo Clair (Progressistas), mais conhecido como Romildo Pité, também é pré-candidato.

Outro nome que está na disputa é do cirurgião dentista, Dr Hugo, mais conhecido como “Huguinho”, filiado ao partido de extrema-direita (PL).

CPI poderá pedir impeachment de Vein

Já na próxima semana, na quinta-feira, dia 8 de agosto, a Câmara de Vereadores de Ibitirama, irá apresentar o parecer final da Comissão Processante que irá decidir pela proveniência ou não da denúncia que poderá cassar o mandato de Ailton Vein.

O relatório final será apresentado pelo relator do processo, o vereador Juaci Ladeira Alves (Republicanos), que irá apresentar seu parecer sobre um possível cometimento de infração político-administrativa por parte de Vein. A Comissão é composta inda pelo vereador Sérgio Silva (PP), presidente, e Josimar da Silva Ribeiro (PSD), membro.

Com base no artigo 4º, II e III, do Decreto-Lei Nº 201/1967, Ailton da Costa Silva foi denunciado por não fornecer informações e documentos solicitados pelos vereadores e por duas CPI. As Comissões foram abertas para investigar supostos desvios nas áreas de obras e saúde da Prefeitura de Ibitirama. Caso sejam comprovadas as possíveis irregularidades, o prefeito poderá sofrer um impeachment.

As Comissões Parlamentares de Inquérito foram constituídas a partir de uma denúncia apresentada pelo vereador Marcelo Mataveli (PSD) contra o prefeito Ailton Vein. Serão necessários seis votos para ser aprovado o relatório, na sessão de quinta (8), isso após a leitura do parecer.