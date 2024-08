Prefeitura de Rio Novo: Podemos e MDB firmam parceria para reeleição

O prefeito de Rio Novo do Sul, Nei Castelari (Podemos), vai disputar a reeleição ao lado do vereador e pré-candidato a vice-prefeito Jocelino Monte Cole (MDB).

A parceria já foi confirmada e ambos já intensificaram as ações da pré-campanha na cidade. Na área de gestão, Jocelino acumula experiência como secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos e presidente da Câmara de Rio Novo do Sul.

Nei Castelari vai enfrentar nas urnas o pré-candidato a prefeito do Partido Liberal (PL) Enildo Bananeiro.

