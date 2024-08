Prepare o casaco! Após recordes de calor, frio volta no fim de semana

O mês de agosto de 2024 tem sido marcado por extremos climáticos em todo o Brasil. Após uma forte onda de frio que estabeleceu recordes de baixas temperaturas na primeira quinzena, o calor voltou com força, quebrando recordes de temperatura máxima em várias capitais do país.

Leia também: ATENÇÃO! Sul do ES recebe alerta de baixa umidade nesta segunda (19)

No entanto, segundo a Climatempo, essa onda de calor não vai durar muito, pois o frio já tem data marcada para retornar.

Recordes de calor

No último fim de semana, o calor atingiu níveis históricos em diversas cidades. Manaus, no Amazonas, registrou a tarde mais quente de 2024 até agora, com a temperatura máxima de 36,7°C no domingo (18).

No dia 7 de agosto, foi estabelecido o recorde anterior de 36,2°C, que se repetiu em 20 de fevereiro. Em Rio Branco, capital do Acre, a temperatura também subiu para 36,7°C, superando o recorde anterior de 36,2°C, registrado apenas dois dias antes, em 16 de agosto.

Ainda, de acordo com a Climatempo, as capitais de Goiás e Mato Grosso do Sul também sentiram o impacto dessa onda de calor. Goiânia registrou 37,0°C no sábado (17), enquanto Campo Grande alcançou 36,8°C no mesmo dia, ambas as marcas sendo as mais altas do ano até agora. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o calor foi ainda mais intenso, com a temperatura atingindo 41,8°C no sábado e 42,0°C no domingo.

Nova frente fria e queda brusca nas temperaturas

Apesar dessas temperaturas extremas, a semana promete uma virada no tempo, segundo a Climatempo.

A partir de quinta-feira (22), uma frente fria de característica continental, associada a um ciclone extratropical no mar, vai avançar sobre o país, trazendo chuva e derrubando as temperaturas no centro-sul do Brasil.

A massa de ar polar que acompanha essa frente fria não será tão intensa quanto a do início de agosto. No entanto, será suficiente para provocar uma queda significativa nas temperaturas, especialmente nas áreas mais ao sul.

Gangorra nas temperaturas

Os mapas de temperatura já indicam essa mudança. Nas áreas destacadas em azul, as temperaturas entre sexta (23) e terça-feira (27), deverão ficar entre 3°C e 5°C abaixo da média para o mês de agosto.

Já nas regiões em roxo, que incluem grande parte do oeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná e o sul de Mato Grosso do Sul, as temperaturas poderão variar entre 5°C e 7°C abaixo do normal para o período, sinalizando um retorno marcante do frio após dias de calor.

A gangorra térmica é um fenômeno comum nesta época do ano, mas em 2024, sua intensidade tem sido particularmente notada. Portanto, o Brasil vive um agosto de extremos. Os próximos dias prometem continuar essa tendência, com uma nova queda nas temperaturas. Essa tendência trará alívio para aqueles que sentiram o calor intenso, mas também exigirá atenção às mudanças bruscas de clima.