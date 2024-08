Vistoria em motocicleta surpreende agentes da PRF no Estado; confira!

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizavam fiscalização de rotina no combate à criminalidade no final da tarde desta sexta-feira (23), quando em uma abordagem a um motociclista de uma Honda XRE190 de cor vermelha, se surpreenderam.

Após o condutor se identificar e ser indagado acerca da procedência do veículo, o mesmo relatou aos agentes que havia comprado a motocicleta pelo valor de R$ 17 mil, há cerca de dois anos, em Linhares, no Norte do Estado.

Ao tentarem realizar a consulta da placa do veículo, os agentes não obtiveram êxito, momento em que efetuaram vistoria nos elementos de identificação veicular, onde verificaram que nas numerações do chassi e do motor havia indícios de adulteração.

O condutor e o veículo foram encaminhados para o DPJ de Linhares, cidade onde ocorreu a abordagem por parte da PRF.