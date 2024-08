Principais 5 Ferramentas de Produtividade para Profissionais Ocupados em 2024

Uma empresa que não sabe como garantir a melhor organização no trabalho está condenada ao fracasso. A produtividade é o resultado de uma correta definição de prioridades e gestão do tempo. O fluxo interminável de informações e tarefas transforma o trabalho em equipa num verdadeiro desafio. As pessoas procrastinam e diminuem a sua produtividade no trabalho. Felizmente, os profissionais criaram ferramentas que ajudam a comunicar, a gerir as coisas e a executar ordens de forma eficaz. Para além disso, os seus serviços básicos, e por vezes todos, são gratuitos!

São softwares, aplicativos e plataformas avançadas, tais como:

Software de gerenciamento de projetos

Ferramentas para resumir documentos

Apps de anotações

Plataformas de comunicação

Ferramentas de gestão do tempo

Leia sobre cada grupo de ferramentas abaixo.

1. Software de Gerenciamento de Projetos

As ferramentas de produtividade são imprescindíveis para quem quer se tornar líder. A liderança é medida pela quantidade de trabalho realizado. Este software ajuda a manter a organização através do planeamento de cada atividade. Os utilizadores vêem o que têm de fazer e quando, para evitar atrasos nas tarefas. Estas ferramentas ajudam:

Definir tarefas urgentes e não urgentes

Definir objetivos

Definir prazos para cada tarefa

Evitar a confusão

Organizar eficiência no trabalho

Melhorar a comunicação

Encontrar erros e corrigi-los rapidamente

As ferramentas gratuitas mais populares são Asana, Trello, ClickUp, Jira, entre outras. Permitem que os seus utilizadores sistematizem projectos, distribuam tarefas de forma eficaz e observem o progresso do desempenho. São excelentes produtos para a gestão de tarefas individuais e de equipa.

2. Ferramentas para Resumir Documentos

As empresas líderes têm de manipular grandes quantidades de informação. No entanto, precisam de ferramentas que possam sintetizá-las rapidamente para evitar perdas de tempo. Os ficheiros PDF são pequenos e fáceis de utilizar. Estes documentos são fáceis de sistematizar e de distribuir entre os membros da equipa. Ferramentas específicas podem resumir documentos PDF, analisar e sintetizar grandes volumes de informação num par de minutos. Graças a elas, não há necessidade de ler os dados, sistematizá-los e traduzi-los manualmente.

Por exemplo, o Resumir PDF do PDF Flex é uma solução prática para este problema. Esta ferramenta gratuita é conhecida como um bom conversor de PDF. No entanto, tem também um chat integrado que permite aos utilizadores “comunicar” com o PDF carregado. Demora alguns segundos a encontrar os dados necessários no documento ou a retomar o conteúdo. Além disso, é possível pedir ao chat baseado em IA para traduzir o ficheiro ou reformulá-lo.

3. Apps de Anotações

As notas mantêm a essência de uma mensagem. Quando estão bem organizadas, a equipa pode:

Colaborar de forma eficiente, uma vez que todos têm acesso aos mesmos dados.

Poupar tempo no desempenho das tarefas, uma vez que não terão de procurar os detalhes necessários.

Guardar e aceder a informações mesmo que alguns funcionários estejam de baixa por doença ou dispensados.

Resolver problemas rapidamente, uma vez que os membros vêem as tarefas concluídas e inacabadas num único quadro.

Fornecer relatórios detalhados com base na responsabilidade e conformidade dos dados.

Comunicar com os outros através de observações, definição de prioridades de tarefas e distribuição de tarefas.

Atualmente, a maioria das empresas utiliza aplicativos de anotações o Microsoft OneNote e o Evernote para manter as suas notas sistematizadas.

4. Plataformas de Comunicação

A produtividade no escritório é impossível sem uma comunicação eficaz. Antigamente, as pessoas usavam apenas e-mails para conversas. Levavam muito tempo a lê-los e a sistematizar a informação. Plataformas tão populares como o Microsoft Teams ou o Slack simplificam e melhoram as falhas de conversação. Garantem uma conversa em tempo real em diferentes canais temáticos. Prometem uma partilha fácil de ficheiros e troca de mensagens. Devido a isso, a empresa pode:

Explicar os deveres a todos os funcionários de forma eficaz

Aplicar vários métodos de formação de equipas

Tomar decisões eficazes graças à recolha de sugestões de todos os membros da equipa

Evitar mal-entendidos

Manter-se aberta e transparente para que os empregados se sintam valorizados e se mantenham informados

Ser flexível e reagir adequadamente às mudanças

De modo geral, a comunicação eficaz é a força vital de um local de trabalho que funciona bem. Uma equipe amigável e de mente aberta garante mais produção, criação e avanços no campo da inovação.

5. Ferramentas de gerenciamento de tempo

Este mundo de ritmo acelerado exige as melhores competências de gerenciamento de tempo. Graças a elas, os profissionais ocupados são capazes de aumentar a sua produtividade, reduzir o stress, definir prioridades de tarefas e alcançar um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. As ferramentas de gestão de tempo são de grande ajuda neste domínio. Por exemplo, o Rescue Time ou o Todoist permitem a toda a equipa e a cada membro gerir tarefas para evitar esgotamentos e falhas no trabalho.

Como utilizar estas ferramentas em benefício próprio?

Dividir um projeto em etapas mais pequenas para o realizar gradualmente sem sobrecarga.

Utilizar etiquetas ou marcadores para decidir o que deve ser feito primeiro ou depois.

Atualizar as informações para não perder nada.

Bloquear sítios Web que distraiam

Destacar tarefas que devem ser incluídas na rotina diária

Os profissionais lidam com muitos documentos. As ferramentas de gestão de tempo ajudam-nos a decidir quais os documentos que necessitam de uma rápida revisão, preenchimento, entrega ou criação. Procuram também soluções que lhes permitam poupar tempo, se verificarem que estão a gastar demasiado tempo a processar documentos.

Conclusão

Estes cinco tipos de ferramentas permitem aos profissionais aumentar produtividade, melhorar a comunicação, impulsionar a colaboração em equipa, otimizar o tempo e manter a criatividade em 2024. Os empresários podem utilizá-las como instrumentos de construção de equipes ou individuais para fazer malabarismos com múltiplas responsabilidades e proporcionar fluxos de trabalho contínuos nas suas empresas.