Processo seletivo no Espírito Santo oferece vagas para diversos cargos

Um processo seletivo no Espírito Santo está com vagas abertas para diversos cargos. As oportunidades estão sendo oferecidas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de João Neiva.

O edital, que segue com inscrições abertas até o dia 4 de setembro, oferece vagas para candidatos que possuem níveis fundamental incompleto, médio/técnico e superior.

LEIA TAMBÉM: Sine de Cachoeiro oferta 129 vagas de emprego nesta quinta (22)

Além de preencher três vagas imediatas, o processo seletivo também tem como objetivo formar cadastro de reserva.

Os salários podem chegar a R$ 2.842,34. As vagas são para operador de Estação de Tratamento de Água (1); operador de Estação de Tratamento de Água de Pequenos Sistemas (1); Pedreiro (1); Engenheiro Civil (Cr); Técnico em Contabilidade (Cr); Ajudante (Cr); Encanador (Cr).

Para mais informações sobre o processo seletivo no Espírito Santo, basta acessar o Edital disponibilizado pelo SAAE .